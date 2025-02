Ricardo tem luz verde para a morte medicamente assistida: «Está do meu lado decidir e escolher uma data para avançar»

Tetraplégico, Ricardo lida com o preconceito com um sorriso: «É a minha melhor arma»

A morte medicamente assistida surge agora como uma possibilidade real para Ricardo Fernandes. Após anos de reflexão e avanços no processo, recebeu autorização para decidir sobre o seu próprio destino. Não sabe o que o futuro reserva, mas sente que é importante para o seu descanso.

No dia 9 de maio de 2009, Ricardo Fernandes viu a sua vida mudar de forma drástica. Um grave acidente de viação deixou-o tetraplégico, com uma incapacidade de 95%, e forçou-o a reinventar-se. Durante 15 horas, permaneceu no local do acidente até ser encontrado e socorrido. O que se seguiu foi um longo período de internamento. Apesar das dificuldades, a sua força de vontade e o apoio incondicional da família fizeram-no renascer e torná-lo um empresário de sucesso.

O futuro

Apesar de uma vida realizada, Ricardo não esconde o sofrimento que por vezes o atormenta. Há uns anos, "congelou" a ideia de morte medicamente assistida, depois de olhar para a família, contudo, esse processo teve avanços e atualmente tem luz verde: "Está do meu lado decidir e escolher uma data para avançar, se quiser"

O Acidente que Mudou Tudo

A 9 de maio de 2009, um dia antes de completar 28 anos, Ricardo sofreu um acidente de viação que o deixou imobilizado. Quando recuperou a consciência, percebeu de imediato que estava tetraplégico. Mas o drama agravou-se pelo facto de ter permanecido 17 horas sem ser encontrado.

Após o resgate, enfrentou um longo internamento hospitalar de nove meses, marcados por complicações graves, incluindo uma paragem cardiorrespiratória.

A primeira visita dos filhos ao hospital foi um momento de grande emoção. No entanto, a adaptação à nova realidade foi extremamente difícil.

Ana Fernandes: O Pilar da Família

Ana Fernandes, a esposa de Ricardo, foi um dos seus principais pilares durante todo o processo. Recorda com emoção a noite do acidente e os desafios que se seguiram. Quando Ricardo ficou tetraplégico, os seus filhos tinham apenas 5 e 3 anos, e a responsabilidade de gerir a família e apoiar o marido recaiu sobre Ana. Apesar das dificuldades, Ana permaneceu ao seu lado, ajudando-o a ultrapassar os momentos mais sombrios e a encontrar um novo propósito de vida.

Uma Nova Oportunidade: O Sucesso Empresarial

Sem querer resignar-se a uma vida passiva, Ricardo decidiu criar a sua própria empresa de limpezas. Com determinação e um espírito empreendedor, tornou-se um empresário de sucesso. "Não queria estar parado e decidi criar algo que me desse um propósito."

Hoje, Ricardo aproveita ao máximo cada momento ao lado da família e dos amigos. A sua história inspiradora foi também transformada em livro. “O Puto do Sorriso” é o título da obra que escreveu para partilhar o seu percurso e mostrar que, apesar das adversidades, a vida pode ser reconstruída.