A polémica e o desejo de entrar no Big Brother. Tiago Grila esclarece tudo em entrevista exclusiva na TVI

O influencer Tiago Grila senta-se frente a frente com Manuel Luís Goucha para uma conversa em exclusivo.

Tiago Grila, criador de conteúdos digitais e forcado amador oriundo de Beja, está no centro de uma onda de críticas depois de declarações controversas que fez no Podcast do Mestre, apresentado por Bruno Mestre. Na entrevista, afirmou ter atropelado uma pessoa na Amadora e abandonado o local sem prestar qualquer tipo de assistência.

A afirmação causou alarme público, mas dias depois Tiago recuou, alegando que tudo não passou de uma encenação. “Inventei o atropelamento para ganhar mais seguidores”, assumiu, classificando o episódio como uma estratégia de marketing.

A polémica ganhou novos contornos quando uma mulher se apresentou publicamente, afirmando ter sido, de facto, atropelada no mesmo local e data mencionados por Tiago Grila. Perante esta denúncia, o Ministério Público decidiu abrir um inquérito para apurar a veracidade dos factos.

Com uma presença ativa nas redes sociais, onde soma mais de 42 mil seguidores no Instagram e no TikTok, Tiago Grila tem usado as plataformas para partilhar episódios da sua vida pessoal e profissional. Agora, promete dar explicações ao vivo: vai estar no programa «Goucha», da TVI, no próximo dia 27 de maio, para abordar diretamente as várias polémicas que o têm colocado sob os holofotes, entre as quais, o desejo de entrar no Big Brother.

Recorde o que disse a alegada vítima ao programa «Dois às 10»: