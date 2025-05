Este é o dinheiro que Tiago Grila pode ganhar online num só mês

O influencer Tiago Grila diz ser um fenómeno nas redes sociais. Recentemente, tem sido o centro das atenções depois de ter dito num podcast que tinha atropelado uma pessoa.

Tiago Grila, influenciador digital e forcado amador natural de Beja, encontra-se no centro da atenção mediática após declarações polémicas feitas numa entrevista ao Podcast do Mestre, conduzido por Bruno Mestre. Durante a conversa, o criador de conteúdos afirmou ter estado envolvido num atropelamento na Amadora e ter abandonado o local sem prestar auxílio à vítima.

A revelação gerou de imediato controvérsia, levando o próprio a vir posteriormente a público desmentir a história. Tiago Grila afirmou que tudo não passou de uma manobra de marketing: «Quis estourar o podcast... e estourou».

Através das redes sociais, Tiago Grila mostra levar uma vida de sucesso. Questionado por Manuel Luís Goucha, Tiago falou de quanto é que um streamer em Portugal pode ganhar: «Um bom mês de um streamer que esteja no ranking a lutar pelo top 1, 2 ou 3, ganha por semana 5 mil euros, no minímo. Ou seja, no final do mês 20 mil euros»

O convidado falou dos seus seguidores e de como é abordado da rua: «Sinto-me uma mini estrela», referindo ainda as diferenças entre a personagem Tiago Grila e a pessoa Tiago Martins.

«O Tiago Grila não vai perder a essência, não posso. Porque é que sou um fenómeno no tiktok? Porque é que sou um génio do marketing? Acho-me mesmo um génio»

Além da polémica recente, o influenciador abordou vários episódios do seu passado. Admitiu ser viciado no jogo, ter tido problemas com álcool e drogas e já ter estado internado numa clínica de reabilitação.

Em termos pessoais, contou que é pai de duas filhas, mas que não tem qualquer relação com a mais velha. A filha mais nova nasceu no passado dia 2 de abril, fruto de um segundo relacionamento.