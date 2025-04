Por causa de uma entrevista, Manuel Luís Goucha passou uma noite sem dormir: «A conversa mais difícil da minha vida»

Recordamos a ligação de Manuel Luís Goucha a Tony Carreira.

A amizade entre Goucha e Tony Carreira é marcada por uma cumplicidade genuína e duradoura. Ao longo dos anos, estes dois ícones da televisão e da música têm partilhado momentos de amizade e apoio mútuo. Goucha, com o seu carisma e afeto, demonstra uma verdadeira admiração pelo talento e pela personalidade de Tony Carreira, que teve uma perda irreparável, a da filha Sara Carreira.

Numa emissão do programa «É da casa», apresentado por Iva Domingues, os dois trocaram elogios, apesar de revelarem que não começou da melhor maneira: "O Manel é uma pessoa que me respeitou muito e me acarinhou muito numa fase difícil da minha vida", recorda Tony ao falar da conversa que tiveram após a morte da filha.

Manuel Luís Goucha recorda precisamente essa conversa e a dureza da mesma: "Nessa noite não dormi. É tratar um assunto com pinças. É uma grande prova de confiança que o Tony me deu".

Foi assim a conversa emocionante.

Recentemente, o apresentador foi o anfitrião da Gala da Associação Sara Carreira, provando uma vez mais a ligação à família.