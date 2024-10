Recorde o convidado a quem Goucha disse: «Teria gostado muito de ter um pai como o senhor»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Uma entrevista emotiva no programa Goucha que decidimos relembrar.

Logo no primeiro ano do programa, em 2021, viveram-se momentos emocionantes.

Carlos foi pai de dois meninos. Mas é, atualmente, pai de um jovem e de uma jovem. Filipe, um dos filhos, nasceu no corpo errado e contou com o apoio dos pais no processo de autodescoberta. A forma como falou deixou Manuel Luís Goucha comovido que disse: «Teria gostado muito de ter um pai como o senhor»

Recorreram a ajuda de pedopsiquiatra até que aos 17 anos iniciou-se toda a transformação. Sabiam que não ia ser fácil, mas sempre foram o suporte da filha Alice, que conseguiu libertar-se do corpo em que vivia e tornar-se na mulher que sempre quis.