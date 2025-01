Ameaçada e sem recursos, Yolanda é ajudada no «Goucha» para enfrentar ex-marido

Vítima de violência doméstica sem advogado é surpreendida com ajuda no programa «Goucha»

Yolanda, vítima de violência doméstica, enfrenta um divórcio litigioso e a luta pela segurança dos filhos. Sem recursos para apoio jurídico, lançou um apelo público e foi surpreendida no programa Goucha com a ajuda do advogado Gameiro Fernandes.

Yolanda, de 42 anos, vive um dos períodos mais difíceis da sua vida. Depois de 22 anos de união com o pai dos seus três filhos, afirma ter sido vítima de violência doméstica durante grande parte da relação. Em agosto de 2023, um episódio de agressão marcou um ponto de viragem: tanto Yolanda como a sua filha Soraia, de 18 anos, alegam ter sido agredidas, levando-as a apresentar queixa. O tribunal concedeu-lhes o estatuto de vítimas, incluindo também o filho mais novo.

Um apelo por justiça

Sem meios para recorrer a apoio jurídico, Yolanda lançou um apelo público na esperança de encontrar um advogado que a ajude ‘pro bono’. Entretanto, o tribunal decidiu a guarda partilhada do filho mais novo, o que, segundo Yolanda, a preocupa, dada a alegada postura violenta do ex-marido. Além disso, afirma que continua a ser ameaçada e perseguida.

No Goucha, Yolanda foi surpreendida com a ajuda do advogado Gameiro Fernandes, que oferece os seus serviços.

O divórcio litigioso

A separação foi inevitável, mas não pacífica. O ex-marido recusou-se a sair da habitação familiar, obrigando Yolanda a contar com o apoio de amigos e familiares para recomeçar do zero. O divórcio tornou-se litigioso, uma vez que ele insiste em ficar com a casa, argumentando que é o único responsável pelo pagamento do empréstimo bancário. Enquanto isso, Yolanda continua a relatar episódios de perseguição e ameaças, o que a levou a solicitar medidas de proteção.

“A primeira agressão foi logo depois do nascimento da nossa filha mais velha”

Recordando o início da relação, Yolanda confessa que acreditava que o amor superaria todas as dificuldades. Contudo, com o tempo, o comportamento do marido tornou-se cada vez mais agressivo, especialmente quando consumia álcool. “Ele empurrava-me para eu cair e magoar-me”, conta.

O medo tornou-se uma constante na sua vida, agravado pelo impacto da violência sobre os filhos. O ponto de rutura chegou a 10 de agosto de 2023, quando, segundo Yolanda, o ex-marido ultrapassou todos os limites. “Quando ele agrediu a nossa filha, apertou-lhe o pescoço e tentou atirá-la ao chão, percebi que não podia mais ficar naquela casa.”

A batalha contra o cancro

Como se não bastassem as dificuldades, Yolanda recebeu um novo golpe: em julho de 2024, foi diagnosticada com um cancro da mama invasivo com metástases. Encontra-se atualmente a fazer tratamentos de quimioterapia e tem uma cirurgia agendada para fevereiro.