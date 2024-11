Mara nasceu com angioma no rosto: «Chamarem-me de monstro deu-me força para hoje ser esta mulher»

Mara é surpreendida em estúdio com duas amigas com angiomas na cara

Mara Pereira, nascida em Braga com um angioma que cobre metade do rosto, enfrentou desde cedo o preconceito e comentários dolorosos. Aos 43 anos, Mara orgulha-se da sua marca única e inspira outros com a sua força e aceitação.

Mara Pereira nasceu há 43 anos em Braga, com um angioma que cobre metade do seu rosto. Desde o nascimento, esta marca física, resultado de um tumor benigno, dividiu o rosto de Mara em duas cores. O impacto da diferença foi imediato e, segundo relata, até os seus pais ficaram em choque ao vê-la pela primeira vez. Mara é a mais nova de dois irmãos e, ao longo da infância, teve de enfrentar o peso do preconceito associado à sua condição.

Infância e Primeiros Confrontos com o Preconceito

Desde os seis anos, Mara recorda os inúmeros comentários infelizes que ouvia, especialmente na escola, onde os colegas estranhavam a marca no seu rosto. Para lidar com essa atenção negativa, Mara tentou esconder o angioma com o cabelo, mas a sensação de ser observada com pena e nojo permanecia. “Chegaram a chamar-me ‘monstro’”, partilha, um comentário que ficou gravado na sua memória como símbolo das dificuldades que enfrentou na juventude. Contudo, isso deu-lhe força: "Chamarem-me de monstro deu-me força para hoje ser esta mulher que se mostra assim"

Aceitação e o falhanço amoroso

Foi aos 12 anos que Mara tomou uma decisão que mudaria a sua vida. “Não vou esconder-me só porque tenho uma mancha na cara”, afirmou, decidida a assumir o seu rosto tal como ele era. Com essa resolução, a jovem passou a enfrentar os olhares e comentários com uma nova perspetiva, afastando o estigma que os outros tentavam impor-lhe. “Um rapaz disse-me que não namorava comigo por causa da mancha”, lembra, mas decidiu não se deixar afetar.

Tratamentos com Laser: Um Caminho Brevemente Considerado

Aos 18 anos, Mara decidiu submeter-se a tratamentos a laser para clarear o angioma e dar-lhe um tom mais rosado. “Fiz sete sessões de laser e a mancha ficou muito mais clara”, revela. No entanto, a meio do processo, Mara percebeu que renunciar à sua aparência original não fazia sentido. “Desisti dos tratamentos porque a mancha é a minha imagem de marca”

O Projeto ‘Angioma - Flor de Pele’

Em 2016, motivada pela vontade de ajudar outras pessoas que partilham o mesmo tipo de marca física, Mara fundou o projeto ‘Angioma - Flor de Pele’. “Senti necessidade de ajudar pessoas com o mesmo problema”, diz, explicando que este projeto é uma forma de partilhar o seu testemunho e de dar apoio a quem ainda luta com o peso social de ter um angioma. Em 2019, realizou-se o primeiro encontro nacional de portadores de angioma, evento que reuniu diversas pessoas com histórias semelhantes, e o segundo encontro teve lugar em outubro deste ano.

Testemunhos de Amizade e Resiliência: Carla Silva e Susana Silva

Entre as amigas que apoiam o projeto está Carla Silva, que também nasceu com um angioma e, assim como Mara, viveu os desafios de crescer com esta marca. Susana Silva, outra amiga de Mara, tem um angioma no lado esquerdo da face e, aos 27 anos, fez tratamentos para clarear a pele. Apesar dos olhares discriminatórios que recebeu, manteve-se sempre confiante.