Manuel Luís Goucha está fora de Portugal e partilha destino com os seguidores: «Obrigada por me deixar viajar consigo»

O apresentador Manuel Luís Goucha rumou a Espanha para passar o final da semana e início do fim de semana. Com o seu programa de domingo, «Funtástico», Manuel Luís Goucha aproveita para descansar dias antes e deixou gravados os programas «Goucha» de quinta e sexta e, assim aproveita um fim de semana antecipado.

Nas imagens partilhadas no instagram, o apresentador mostra-se em Toledo e partilhou a sua visita à cidade com grande entusiasmo, admitindo que regressaria a Madrid. Nos comentários, são vários os seguidores que se mostram encantados com as imagens: "Obrigada por me deixar viajar consigo"

