Maria engravidou fruto de uma violação e foi obrigada a abortar: «Sem saber o que me estavam a fazer»

Aos 70 anos, Maria de Fátima faz um pedido em direto: «Quero entrar no Big Brother...»

No Goucha, conhecemos uma história impressionante de uma mulher que sofreu muito até ser feliz.

Maria de Fátima Mascarenhas tem 69 anos e nasceu e viveu em Moçambique. Acredita que a sua vida dava um filme e hoje conta-nos parte da mesma. Maria de Fátima é fruto de uma relação extraconjugal da mãe e não soube quem era o pai durante algum tempo.

Passou uma infância pobre e foi vítima de abusos. «A minha mãe deixava-me em casa de um vizinho e ele abusava de mim». Durante anos, Fátima desconhecia parte da sua vida, até que conheceu o pai biológico, que acabou por protegê-la ao colocá-la num colégio de orfãos. Foi nessa altura que perdeu o contacto com a mãe, porque não a ia visitar ao colégio. Contudo, foi aí que conheceu a madrinha de crisma, com quem foi viver aos 18 anos, idade em que foi violada, engravidou e obrigada a fazer um aborto: «Sem saber o que me estavam a fazer»

Nos anos 70, fugiu para Portugal, rumou à Suíça onde chegou a começar uma carreira como modelo. Casou, mas divorciou-se logo de seguida devido à violência doméstica. Mais tarde, descobriu que não conseguiria ter filhos devido ao aborto, mas acabou por engravidar e casar-se com Markus, o seu marido há 30 anos.

Foi diagnosticada com um cancro, que superou e regressou a Portugal, em 2020. Hoje, é uma mulher feliz é um sucesso nas redes sociais e é modelo em 2 agências. Esta mulher de fibra escreveu as suas memórias num livro que dá pelo nome de: ‘Retalhos de Uma Vida’.