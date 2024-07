15 dias depois de ter sido contactada pela produção do «Goucha», Manuela perdeu a capacidade de falar

No «Goucha», perante o testemunho de Manuela André, que sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica, Goucha comenta a forma galopante como a doença de Manuela evoluiu. 15 dias depois de ter sido contactada pela produção do programa, a nossa convidada terá perdido a capacidade de se expressar de forma verbal, tendo enviado uma mensagem a avisar. Recebemos Cláudia Melo, terapeuta da fala da «Apela», que nos explica como esta associação faz um acompanhamento de pacientes diagnosticados com ELA.