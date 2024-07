A apresentar o novo reality show «Dilema», Manuel Luís Goucha revela detalhes da sua nova rotina!

No «Goucha», recebemos Fábio Caçador, finalista e ex-concorrente do «Big Brother 2024». O nosso convidado faz um balanço da sua participação no reality show da TVI e revela que muitas pessoas acham que ele seria o «justo vencedor». Goucha, que apresenta também o «Dilema», diz-nos como tem sido a sua nova rotina.