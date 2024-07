A concorrente do «Dilema» é 48 anos mais nova que Carlos Areia: «A tua história com Rosa Bela foi um verdadeiro escândalo»

No «Goucha», recebemos o ator Carlos Areia, companheiro de Rosa Bela, concorrente do «Dilema». O nosso convidado fala-nos do início da sua relação com a concorrente, que foi um verdadeiro escândalo em Portugal. O ator revela que as filhas estavam contra a relação. Recorde-se que a atriz Rosa Bela é 48 anos mais nova que Carlos Areia, e ambos estão juntos há 15 anos. O nosso convidado destaca qualidades da companheira.