A doença que mudou a vida de Nuno Agonia: «Fui obrigado a ficar 18 meses em casa»

É uma das figuras mais reconhecidas do YouTube nacional e uma referência incontornável no universo da tecnologia em Portugal. Nuno Agonia é o rosto por trás do canal que soma milhões de visualizações e que tornou os gadgets, unboxings e reviews em conteúdos acessíveis a todos.

Antes de ser conhecido online, Nuno trabalhava na área da informática. Foi no ano de 2012 que criou o canal de YouTube que mudaria a sua vida — mas foi um episódio inesperado que o levou a dedicar-se mais seriamente à criação de conteúdos.

Uma doença que mudou tudo

Em 2014, foi diagnosticado com tuberculose ganglionar, o que o forçou a um longo período de repouso. Foi nessa fase que começou a publicar vídeos com mais regularidade. “A doença forçou-me a um repouso absoluto e comecei a fazer vídeos.”