A importância dos amigos na recuperação de Joana Gonçalves. Veja a surpresa de Rubinho: «Ele já é uma estrela»

Joana Gonçalves, de 37 anos, viu a sua vida mudar de forma inesperada no início deste ano, quando foi diagnosticada com cancro da mama triplo negativo, uma das formas mais agressivas e raras desta doença. A sua história tornou-se um testemunho de resiliência e coragem, sensibilizando muitos para as dificuldades associadas a este tipo de cancro. Contudo, Joana não romantiza a doença e diz que as aprendizagens que ganhou foram negativas.