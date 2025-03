A ligação de Miguel Dias a Teresa Guilherme: «Estava longe de imaginar que um dia...»

No Goucha, conversamos com Miguel Dias, o artista que se destaca em várias áreas. Ao longo da sua carreira, Miguel Dias também deixou a sua marca na televisão. Trabalhou durante anos na RTP, não só como ator, mas também nos bastidores, escrevendo guiões e adaptando músicas para diversos formatos televisivos, incluindo reality shows. A sua parceria a Teresa Guilherme é das mais conhecidas, nomeadamente para os programas da TVI, com muitos trocadilhos. Admite que nunca imaginou que um dia iria ser importante no trabalho da apresentador, apesar de a conhecer há muito tempo. Confessa que nem sempre estão de acordo, mas que é um trabalho que lhe dá prazer.