A reação dos pais de Diogo Afonso à ideia do filho namorar com Juliana

Diogo Afonso, de 25 anos, cresceu no Funchal e atualmente vive no Porto, onde se encontra a concluir o Mestrado em Gestão de Projetos. Após a sua expulsão da Casa dos Segredos, com apenas 3% dos votos, Diogo mostrou-se satisfeito com a forma como conduziu a sua participação no reality show. O madeirense, que revelou o segredo da sua família ter ganho o Euromilhões, considera que a sua prestação foi positiva e uma oportunidade de crescimento pessoal.