Adélia recorda o dia que o marido bombeiro morreu em missão: «Havia ali qualquer no ar de estranho»

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Adélia Antunes cujo marido morreu a 17 agosto 2022. Este era subcomandante dos Bombeiros de Óbidos e combatia um incêndio em Landal, nas Caldas da Rainha, quando sofreu um enfarte. Passaram-se dois anos e a seguradora recusa-se a pagar a indemnização alegando que se tratou de uma morte natural. A família reclama ainda a pensão de preço de sangue a que tem direito. Carlos tinha 52 anos, dava a vida pelos bombeiros e morreu em missão num incêndio. A família - mulher e dois filhos - todos são bombeiros e clamam por justiça. Em estúdio, a nossa convidada recorda o dia do falecimento do marido, que já sofria de problemas cardíacos. Adélia explica-nos de onde vem a sua «revolta».