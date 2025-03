Ana após ver o filho sofrer paragem cardiorrespiratória: «Acho que a minha fé aumentou»

No Goucha, conversamos com Ana Plácido, uma mãe que viu a vida mudar recentemente depois do filho de 16 anos sofrer uma paragem cardiorrespiratória e ficar completamente dependente. Apesar da situação complicada, Ana não perdeu tempo a lutar contra a fé e acredita que foi um milagre o filho ter sobrevivido tanto tempo em paragem cardíaca.