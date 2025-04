Ana Neto sobre a terra onde viveu: «Chega a ser muito pequeno e fechado viver num meio assim»

Ana Neto, de 26 anos, natural de Serzedo, Vila Nova de Gaia, foi a concorrente expulsa na gala do passado domingo do "Big Brother 2025", com 38% dos votos para salvar. A saída não apagou a chama da jovem, que entrou na casa com um objetivo bem definido: mostrar-se ao mundo sem filtros. Licenciada e mestre em Psicologia Clínica, Ana está atualmente a estagiar na área. Mas é nas redes sociais que encontra a sua verdadeira paixão.