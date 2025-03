Ana teme pelo futuro do filho: «Há alturas que nem queremos ouvir o que nos querem dizer»

No Goucha, conversamos com Ana Plácido, uma mãe que viu a vida mudar recentemente depois do filho de 16 anos sofrer uma paragem cardiorrespiratória e ficar completamente dependente.

Perante a falta de resposta do SNS, os pais decidiram recorrer a clínicas privadas para garantir os melhores tratamentos possíveis. Além disso, tiveram de adaptar a casa para que Bruno conseguisse deslocar-se por todas as divisões.

“Recuso desistir da recuperação do meu filho”, afirma Ana, determinada a proporcionar-lhe todas as oportunidades para recuperar a qualidade de vida.