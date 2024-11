Anabela ficou em choque ao saber que apenas pode ter 5 anos de vida: «Não imaginava que podia acontecer a qualquer pessoa»

Anabela, uma mulher determinada e cheia de energia, trabalhava em pastelaria, onde conheceu o marido, Luís, há 36 anos. Juntos, construíram uma carreira em várias empresas e, no auge da pandemia, realizaram o sonho de abrir a própria pastelaria, que prosperou ao ponto de inaugurarem uma segunda loja em 2023. No entanto, a vida do casal sofreu um revés quando Anabela foi diagnosticada, aos 53 anos, com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa que, aos poucos, lhe retirou a autonomia e obrigou Luís a assumir o papel de cuidador a tempo inteiro, mantendo vivo o negócio de família.