No Goucha, ouvimos o testemunho de Paula e Andreia, mulher e filha de Francisco Gameiro, que faleceu no dia de Natal, vítima de doença de Crohn. A filha Andreia recorda como a doença do pai progrediu de forma galopante.

