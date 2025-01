Ângelo Torres fala das suas origens: «Durante muito tempo tive vergonha disso»

Natural da Guiné Equatorial, Ângelo Torres é um dos rostos mais acarinhados da representação em Portugal. Com um percurso de vida recheado de desafios e superações, o ator construiu uma carreira sólida no teatro, no cinema e na televisão, sendo atualmente parte do elenco da novela “A Fazenda”, da TVI. Fala das origens e de ter um pai ligado à política africana.