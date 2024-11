Aos 17 anos, Vera de Melo saiu de Seia para Lisboa: «Não podia sonhar ter 20, porque essas notas eram destinadas às pessoas de Lisboa»

Vera de Melo, reconhecida psicóloga e presença diária no programa da manhã da TVI, destaca-se como uma mulher multifacetada. Com uma carreira de 20 anos, acumulou conquistas que vão desde a criação de clínicas até ao lançamento de livros e podcasts.



Nascida e criada em Seia, no distrito da Guarda, Vera de Melo é a mais velha de duas irmãs. “Sempre fui muito ligada ao lado materno da minha família”, recorda, destacando a relação próxima com os avós e o ambiente carinhoso em que cresceu. “Fui uma menina muito mimada pela minha família”, confessa. A sua infância foi marcada pela simplicidade típica da vida na aldeia, onde construiu laços duradouros e memórias inesquecíveis.



Contrariando os desejos dos pais e dos professores, Vera decidiu estudar Psicologia, mudando-se para Lisboa. “A minha professora e os meus pais queriam que eu seguisse outro curso”, conta. Determinada a alcançar a independência, conciliou estudos e trabalho.