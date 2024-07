Aos 18 anos, Filipe usa fraldas e é 100% dependente: «É como ter um bebé grande»

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Mara Ferreira. Mara Ferreira e Nelson Ferreira foram pais de Filipe. O menino nasceu com o cordão umbilical à volta do pescoço e terá ingerido líquido amniótico, o que obrigou a um internamento de nove dias. Pouco tempo depois, descobriram que o filho era cego e a malformação ocular devia-se a uma doença bem mais grave e rara, denominada Síndrome de Norrie. Filipe tem 18 anos e não vê, não anda e não fala. Em estúdio, Mara fala-nos do diagnóstico que o filho recebeu com 3 anos de idade.