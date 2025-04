Aos 18 anos, Rafael deixou uma carta aos pais e pôs termo à vida: «Estarei a olhar por vocês. Desculpem-me»

Andreia e Paulo viveram a maior tragédia ao perder o filho de 18 anos, que pôs termo à vida. Rafael decidiu acabar com tudo um dia depois de completar 18 anos. O jovem deixou uma carta aos pais e foi mostrada no programa: «Estarei a olhar por vocês. Desculpem-me».



Os pais contaram que foi um adolescente rebelde e que se terá deixado levar por más companhias. Teve um relacionamento conflituoso com um rapariga mais velha e que o terá alterado. Segundo os pais, o filho queria terminar tudo mas ela não deixava.