Aos 4 anos, Tino Costa viveu momento que o impactou para sempre. Hoje, com 82 anos relembra o que aconteceu

Com 82 anos e uma carreira que atravessa mais de meio século, Tino Costa é um verdadeiro mestre do acordeão em Portugal. Natural de Portela, no sul do país, nasceu no seio de uma família humilde e desde criança revelou um talento excecional para a música. Aos quatro anos já tocava concertina e, aos dez, iniciou os estudos na Academia Universal de Acordeão, onde aprofundou os seus conhecimentos em acordeão e órgão.