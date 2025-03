Após ficar tetraplégica, professora recorda regresso às aulas e a reação especial dos alunos

No Goucha, conhecemos a história de Ana Cristina Tavares, que ficou tetraplégica após ser atropelada numa passadeira. Apesar de todas as dificuldades, Ana Cristina nunca desistiu de viver com qualidade e retomar as suas rotinas. Professora de formação, conseguiu voltar ao ensino e atualmente dá aulas de Língua Portuguesa Não Materna a alunos do 7.º ano