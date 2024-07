Após testemunho, Goucha deixa 'recado': «Muitas vezes, ouço comentários que o programa só traz tragédias...»

No «Goucha», ouvimos o testemunho impressionante de Bernardo Campos, que foi vítima de bullying na escola e de violência doméstica em casa por parte do seu tio, que sofria de esquizofrenia. Devido a todo este passado, Bernardo já pensou duas vezes em colocar termo à sua vida. Após o nosso convidado ter tentado fazer isso mesmo, este foi internado, e foi ao ver o «Goucha» que encontrou a ajuda que precisava. Em estúdio, recebemos a psicóloga Andreia Lourador, que está a acompanhar o Bernardo em todo o seu processo. No final da conversa, Goucha deixa uma nota final.