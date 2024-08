As festas em Ibiza, Madrid, Londres e Lisboa. António Leal e Silva fala sobre «excessos» e revela: «Vivi tudo muito intensamente»

No «Goucha», recebemos António Leal e Silva, para uma conversa cheia de revelações. Consultor de moda, comentador e um sucesso nas redes sociais, António é um dos comentadores do programa V+ Fama. Conhecemos um pouco da sua história de vida: as origens, a educação, a família e o seu percurso de vida. Questionado por Manuel Luís Goucha, o comentador do V+ Fama fala-nos da altura em que frequentava as festas em Ibiza, Madrid, Londres e Lisboa.