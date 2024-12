Lena d’Água, nascida Helena Maria de Jesus Águas, veio ao mundo em Lisboa, a 16 de junho de 1956. Filha do icónico futebolista do Benfica e da Seleção Nacional, José Águas, Lena cresceu numa família onde o talento e a dedicação eram valores centrais. Apesar da notoriedade do pai, Lena trilhou o seu próprio caminho, conquistando o reconhecimento numa área completamente distinta: a música.

A artista recorda a mudança da sua vida há 17 anos.