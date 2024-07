Casado, Carlos Areia apaixonou-se por Rosa Areia e a relação durou 30 anos: «Foi um escândalo (...) andámos fugidos»

No «Goucha», recebemos o ator Carlos Areia, companheiro de Rosa Bela, concorrente do «Dilema». O nosso convidado fala-nos do seu segundo casamento com Rosa Areia, que durou 30 anos. No entanto, o ator envolveu-se com a mesma quando ainda estava casado e isso foi um escândalo na comunidade. Depois, Carlos é surpreendido pela sua filha mais nova Dulce.