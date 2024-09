Catarina não acredita que o filho tenha posto fim à vida: «O meu coração diz-me que ele não desistiu de viver, mas...»

No Goucha, recebemos Catarina Amorim, que perdeu o filho há cerca de três anos. Aos 21 anos, o filho de Catarina foi colhido mortalmente por um comboio. A nossa convidada recorda o dia da morte do mesmo e emociona-se. Em estúdio, Catarina fala-nos do filho no presente, pois esta recusa-se a aceitar que o filho tenha posto fim à vida. A nossa convidada recorda o dia em que lhe tocaram à campainha com a fatídica notícia da morte do filho. Catarina revela que o filho «sofria muito», mas não acredita que este tenha terminado a própria vida.