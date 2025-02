Cláudia sobre a doença da filha: «Ela não tem noção do que está a fazer»

A vida de Cláudia Carvalho é um retrato de superação e resiliência. Aos 40 anos, carrega um passado marcado por dor e desafios, mas enfrenta o presente com coragem para cuidar da filha Mafalda, de 13 anos, diagnosticada com autismo severo não verbal e epilepsia. Desde os dois anos que a menina revelou sinais da doença, mas a realidade tornou-se cada vez mais difícil com o passar dos anos.