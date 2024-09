Cláudio Ramos mostra-se encantado com testemunho de casal que se conheceu no seminário: «É uma história maravilhosa»

No Goucha, ouvimos o testemunho de José Vieira, que aos 10 anos decidiu que queria ser padre missionário. No entanto, mais tarde, e devido ao celibato, José desistiu dessa ideia. Em estúdio, recebemos José e Clara, que estão juntos há cerca de 50 anos. Cláudio Ramos mostra-se encantado com o testemunho dos convidados. No final da conversa, o apresentador destaca uma frase que leu na história do casal: «Esta frase é linda, é maravilhosa».