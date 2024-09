Cláudio Ramos questiona Diana Lopes sobre o casamento: «Queres casar na igreja ou na praia?» Veja a resposta da comentadora

No Goucha, recebemos Diana Lopes, ex-concorrente do Big Brother e agora comentadora do Secret Story. Cláudio Ramos tece largo elogio à nossa convidada, mas esta confessa ter várias inseguranças. Cláudio Ramos questiona Diana Lopes sobre o tema casamento. A comentador do Secret Story fala-nos da sua mãe e do papel do avô que sempre viu como pai. A ex-concorrente não contém as lágrimas e deixa Cláudio comovido.