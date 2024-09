Clementina sobre o filho: «Foi obrigado a frequentar o 5º ano de escolaridade. Nós não queríamos, isto é ilegal»

No Goucha, ouvimos o testemunho de Clementina Carvalho e Márcio Fidalgo, que são os «pais do coração» de Diogo. Os nossos convidados apadrinharam o jovem com 8 anos de idade, mesmo já tendo três filhos. Em estúdio, Clementina fala-nos do facto da sociedade não estar preparada para «acolher uma criança acolhida» e fala-nos do preconceito que já sentiu por parte dos outros. Clementina recorda um problema que tiveram na escola do Diogo, em que este foi obrigado a frequentar o 5º ano de escolaridade, apesar de isso ir contra a vontade destes pais, que apesar de não serem os biológicos, apadrinharam civilmente esta criança.