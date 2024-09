«Cobra e intriguista», Diana Lucas responde a críticas: «Não deixa de ser entretenimento...»

No «Goucha», recebemos Diana Lucas, que foi expulsa do «Dilema» na gala do último domingo. A ex-concorrente faz um balanço da sua participação no reality show, e fala-nos das primeiras impressões. Confessa que pensou várias vezes em desistir do formato. Responde a comentários de ter sido chamada de «cobra» e «intriguista». Depois, a cantora fala da postura de David Diamond em relação à filha Mafalda Diamond.