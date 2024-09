Com 9 filhos, a mãe Alexandra afirma: «É preciso generosidade para se ter filhos»

No «Goucha», recebemos Alexandra e Francisco Abreu. São os pais e 9 filhos com idades compreendidas entre os 19 anos e os dois meses. A família Abreu vive em Elvas, cidade natal de Francisco e Alexandra. Desde o início da relação que o casal quis ter muitos filhos e assumem que têm de ter rotinas diárias e que têm os seus aos truques para gerir uma casa com 11 pessoas. Em estúdio, conhecemos os pais e os nove filhos. Alexandra e Francisco fala-nos do seu trabalho enquanto pais e educadores, visto que têm uma família numerosa.