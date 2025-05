Com o pai preso, com a mãe fora de Portugal e com a morte da avó, Rafael acabou num orfanato

No Goucha, conhecemos a história de Rafael, um jovem apaixonado por malabarista com uma história de vida marcada pelo abandono. Nascido num contexto familiar marcado pela toxicodependência, Rafael cresceu sem os pais. O pai foi preso pouco depois do seu nascimento e a mãe acabou por o deixar aos cuidados da avó materna, antes de fugir para Inglaterra. Mais tarde, passou ainda pela casa da avó paterna, mas após o seu falecimento — apenas um mês depois de o receber —, Rafael foi sinalizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e acabou institucionalizado.