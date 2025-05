Com um cancro terminal, Filipe está a fazer vídeos para a filha ver no futuro

No Goucha, connhecemos a história de Filipe Paixão, que foi diagnosticado com cancro do pulmão em estado terminal. Para dar voz à sua experiência e ajudar quem passa por situações semelhantes, Filipe criou o blog "Um Dia de Cada Vez", onde partilha o seu dia a dia com honestidade e esperança. A nível pessoal, fala das cápsulas do tempo, onde coloca vídeos para a filha ver no futuro.