Como a obstipação e dores menstruais fortes culminaram num tumor: conheça a história de Luísa

No «Goucha», Luísa Faria começa por nos falar sobre os sintomas de obstipação e dores menstruais fortes que sempre sentiu desde adolescente. Mais tarde, foi diagnosticada com um tumor no sistema reprodutor, tendo sido imediatamente operada. Fez remoção do ovário direito total e parcial do esquerdo, para que não entrasse em menopausa precoce e pudesse eventualmente engravidar. Tudo isto com apenas 27 anos. Recebemos Luísa em estúdio.