Como é que uma seguidora de Marie se tornou a sua melhor amiga e agente. A ex-concorrente do «Dilema» revela tudo

No «Goucha», Marie, que foi expulsa na gala do passado domingo do «Dilema», faz um balanço da sua participação no reality show. A ex-concorrente recorda a sua saída do «Big Brother Famosos» e que se tornou uma fase difícil da sua vida. Nessa altura, Marie recorda ter recebido mensagens e comentários de uma rapariga chamada Catarina, que agora é a sua melhor amiga e agente. A concorrente explica-nos como tudo começou. Ao contar essa história, Marie recorda os tempos complicados em que viveu em casas «muito problemáticas». Em Berlim, a concorrente recorda uma noite em que «teve de fugir» e aí reatou a amizade com Catarina.