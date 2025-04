Como Fanny Rodrigues transformou Manubela na cabeleireira mais conhecida do país: «Sou-lhe muito grata»

No Goucha, conhecemos a história de Anabela Pereira, a cabeleireira mais conhecida por "Manubela". Ao longo do tempo, foi ganhando notoriedade, muito graças à qualidade do seu trabalho e à confiança de várias figuras públicas, que divulgaram os seus serviços. Tudo começou com Fanny, a apresentadora e ex-concorrente do Secret Story 2, como Anabela contou à Nit: “Em troca tinham de divulgar o espaço. Eu não impus o número de vezes que tinham de o fazer, nada disso. Apenas queria que dissessem ‘o trabalho foi feito na Manubela Cabeleireiros [também na Pontinha]'”, conta à NiT.“Em troca tinham de divulgar o espaço. Eu não impus o número de vezes que tinham de o fazer, nada disso. Apenas queria que dissessem ‘o trabalho foi feito na Manubela Cabeleireiros [também na Pontinha]'”.