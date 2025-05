É uma das figuras mais reconhecidas do YouTube nacional e uma referência incontornável no universo da tecnologia em Portugal. Nuno Agonia é o rosto por trás do canal que soma milhões de visualizações e que tornou os gadgets, unboxings e reviews em conteúdos acessíveis a todos.

Uma doença que mudou tudo

Em 2014, foi diagnosticado com tuberculose ganglionar, o que o forçou a um longo período de repouso. Foi nessa fase que começou a publicar vídeos com mais regularidade.