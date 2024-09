Comovente: Reveja o reencontro emotivo de Diana Lucas com a filha!

No «Goucha», recebemos Diana Lucas, que foi expulsa do «Dilema» na gala do último domingo. A ex-concorrente faz um balanço da sua participação no reality show. Diz-nos o que foi mais difícil para si: o facto de estar longe da filha Mia de 8 anos. Depois, recordámos o reencontro emotivo entre Diana e a filha, em casa, após a sua expulsão do programa. Assistimos a esse vídeo. A nossa convidada explica-nos a que soube «aquele abraço».