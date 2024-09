Comovido, Goucha fica sem reação ao ouvir Daniela Santos

No «Goucha», revemos o momento em que Daniela Santos ficou em terceiro lugar no Dilema. Em estúdio, a finalista recorda que se sentiu revoltada por ter perdido a sua infância, isto porque, desde os 8 anos habituou-se a ir visitar o pai na prisão. Mais tarde, Daniela enfrentou uma tragédia na família: o pai pôs termo à vida. A finalista recorda as últimas palavras que ouviu do mesmo e não contém as lágrimas. Manuel Luís Goucha mostra-se comovido ao ouvir a ex-concorrente.