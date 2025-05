Conheça a Chef Noélia Jerónimo, a «rainha da Ria Formosa»

Noélia Jerónimo começou a trabalhar em 1985, ainda adolescente, numa pastelaria em Cabanas de Tavira. O que era para ser apenas um primeiro emprego tornou-se no início de uma carreira sólida, reconhecida e profundamente ligada às raízes do Algarve.

Hoje, com uma trajetória que se estende por quase quatro décadas, é considerada uma das vozes mais respeitadas da gastronomia nacional. Em 2021, foi distinguida com o prémio de Chef do Ano pelo prestigiado Guia Boa Cama Boa Mesa, e, mais recentemente, em 2024, recebeu reconhecimento do Guia Michelin — uma consagração que a coloca entre os grandes nomes da cozinha portuguesa.