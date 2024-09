Criança abandonada pela mãe: «Para mim, mãe é abandono»

No Goucha, ouvimos o testemunho de Clementina Carvalho e Márcio Fidalgo, que são os «pais do coração» de Diogo. Os nossos convidados apadrinharam o jovem com 8 anos de idade, mesmo já tendo três filhos. Em estúdio, os nossos convidados falam-nos do «filho do coração», que vem com memórias da sua primeira família. Clementina explica que Diogo tem dificuldade em tratá-la por 'mãe' por este associar essa palavra ao abandono.