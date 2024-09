Cristina procura o irmão de 55 anos desaparecido há três anos e meio

No «Goucha», recebemos Cristina Sousa, que procura o irmão de 55 anos desaparecido há três anos e meio. Carlos desapareceu a 13 de abril de 2021 em Vila Meã, Vila Nova de Cerveira. A nossa convidada fala-nos do irmão e diz-nos que este tinha uma «vida pacata» e era uma «boa pessoa». Cristina revela que o irmão era dependente do álcool e que nada fez para curar-se desse vício.